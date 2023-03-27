Главную по культуре в муниципалитете Оренбуржья заподозрили в покупке диплома

Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделом культуры администрации Матвеевского района Оренбургской области. Чиновнице инкриминируется незаконная покупка и использование поддельного диплома вуза (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Контрольный орган провел проверку и установил, что во время трудоустройства женщина предъявила поддельный диплом о высшем образовании. При этом она не проходила обучение в вузе и соответствующий диплом не получала.

Материалы проверки были переданы в полицию. Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до одного года лишения свободы. Ранее главу Хворостянского района Виктора Махова, который руководит муниципалитетом с 1991 года, заподозрили в использовании поддельного диплома кандидата наук.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Прокуратура вчиталась в кандидатскую».

Георгий Портнов