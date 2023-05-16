В Екатеринбурге отменили спектакль с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

В Екатеринбурге отменили спектакль с участие актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, сообщает портал Е1. Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» должен был пройти 18 мая во Дворце молодежи, но за два дня афиши о спектакле были сняты.

«Спектакль отменен. Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали»,— прокомментировали изданию в компании «Антракт», которая занималась организацией. Там уточнили, что сами пока находятся в растерянности.

Отметим, что в феврале этого года этот же спектакль был отменен за полчаса до начала в Санкт-Петербурге.

Напомним, в ноябре пошлого года Ксению Раппопорт исключили из Петербургского совета по культуре и искусству. Как сообщалось, она высказывалась против СВО.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте