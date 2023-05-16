В пострадавших от пожаров свердловских поселках построят 90 домов

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 16 мая посетили поселки Сосьва и Таежный, пострадавших в результате масштабных пожаров. В департаменте информационной политики региона сообщили, что они оценили темпы ликвидации последствий пожара, а также встретились с местными жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Сосьве в результате пожара, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м., сгорели более 100 домов — порядка 400 человек лишились жилье. Для погорельцев до отопительного сезона будет построен 60-квартирный дом, а также 64 индивидуальных домов. На 20 участках вырыты котлованы, на девяти ведутся работы по устройству основания для фундаментов, на четырех уже смонтированы фундаменты, еще на четырех – уже появились стены.

В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей. Здесь планируется построить 26 домов площадью 42 кв. м. Из-за болотистой и слабой почвы в поселке будут возводиться каркасные дома на винтовых сваях.

Напомним, на восстановление населенных пунктов, пострадавших от пожаров в конце апреля, Свердловской области потребуется около 2 млрд руб. Ранее Евгений Куйвашев заявлял президенту Владимиру Путину, что в регионе огнем уничтожено 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Глава государства поручил восстановить сгоревшие дома к отопительному сезону и попросил местные власти работать «без лишней бюрократии».

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