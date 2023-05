Роднянский: режиссер Балагов не уходит из кино и уже работает над англоязычным сценарием

Продюсер Александр Роднянский (признан иностранным агентом) заявил в эфире «Дождя» (признан иностранным агентом), что режиссер Кантемир Балагов, снявший «Дылду» и «Тесноту», продолжит работу в кино и уже написал «замечательный англоязычный сценарий». В начале апреля господин Балагов объявил в соцсетях об уходе из кино.

«Кантемир Балагов будет, конечно, (работать.— ''Ъ'') режиссером, и он работает над своим следующим фильмом. Я был удивлен эмоциональной реакцией такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма»,— сказал господин Роднянский.

По словам продюсера, режиссер сейчас находится в США и уже в этом году приступит к съемкам фильма по своему сценарию на английском языке. Господин Роднянский отметил, что «детально занимается» новой картиной господина Балагова.

6 апреля Кантемир Балагов написал в Twitter: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». После этого он удалил аккаунт. Господин Балагов осудил военную операцию на Украине и покинул Россию.

В октябре The Hollywood Reporter сообщил, что Кантемир Балагов, который должен был снять пилотный эпизод сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной видеоигре, вышел из проекта. Информацию режиссер подтвердил. По данным издания, в тот момент он работал над своим первым англоязычным фильмом под названием «Butterfly Jam» об отношениях отца и сына — эмигрантов из Кабардино-Балкарии в Нью-Джерси.

Кантемир Балагов — выпускник мастерской режиссера Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. С «Теснотой» (2017) господин Балагов дебютировал на 70-м Каннском кинофестивале. Фильм получил приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале была показана «Дылда». Фильм удостоился приза за лучшую режиссуру. Картина также была признана лучшим фильмом на иностранном языке по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

Эрдни Кагалтынов