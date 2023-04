Режиссер Кантемир Балагов объявил об уходе из кино

Режиссер Кантемир Балагов, снявший «Дылду» и «Тесноту», сообщил, что завершает работу в кино. Об этом он написал в Twitter и удалил аккаунт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кантемир Балагов в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Кантемир Балагов в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно»,— написал режиссер (цитата по «РИА Новости»).

Весной 2022 года стало известно, что господин Балагов покинул Россию. В октябре The Hollywood Reporter сообщил, что Кантемир Балагов, который должен был снять пилотный эпизод сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной видеоигре, вышел из проекта. Информацию режиссер подтвердил. По данным издания, в тот момент он работал над своим первым англоязычным фильмом под названием «Butterfly Jam» об отношениях отца и сына — эмигрантов из Кабардино-Балкарии в Нью-Джерси.

С «Теснотой» (2017) Кантемир Балагов дебютировал на 70-м Каннском кинофестивале. Фильм получил приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале была показана «Дылда». Фильм удостоился приза за лучшую режиссуру. Картина также была признана лучшим фильмом на иностранном языке по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).