Власти Крыма изменили условия сотрудничества с девелоперами ради экономии бюджетных средств

Власти Крыма договорились с крупными инвесторами о том, что те более не будут отдавать муниципалитетам 10% от построенных площадей, но им придется самим обеспечивать свои объекты инфраструктурой. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О достигнутых с инвесторами договоренностях об изменении условий девелоперских проектов в Крыму журналистам рассказал глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что сохраненные 10% площадей, которые девелоперы ранее должны были передавать в соответствии с условиями инвестиционных соглашений, они теперь будут вкладывать в инфраструктуру, а это, в свою очередь, позволит сэкономить бюджетные средства.

«Решение распространяется на все инвестиционные проекты»,— цитируется Сергей Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что все планы по реализации инвестпроектов в Крыму остаются в силе, несмотря на существующие логистические и другие трудности, все участники инвестпроектов продолжают работу.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram