Аксенов сообщил, что все планы по реализации инвестпроектов в Крыму остаются в силе

Все участники инвестпроектов в Крыму продолжают работу, несмотря на имеющиеся сложности логистического и иного характера. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Крупные игроки рынка не торопятся принимать решения о вложениях, и это их право, но все инвесторы, с которыми соглашения были заключены ранее, продолжают реализацию. Ни один проект не был отменен, все выполняют свои обязательства в рамках подписанных договоров»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти поддерживают инвесторов и оказывают им необходимую помощь, при этом многие вопросы решаются сразу в ручном режиме.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram