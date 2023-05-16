«Донавтовокзал» по итогам 2022 года получил рекордный за последние пять лет убыток

Чистый убыток АО «Донавтовокзал» по итогам работы в 2022 году составил 282,3 млн руб. Это самый большой показатель убытка АО за период 2018-2022 годов. В 2021 году «Донавтовокзал» имел 35 млн руб. чистой прибыли. Выручка компании в прошлом году составила 237,9 млн руб. (165 млн руб. годом ранее). Данные из отчета о финансовых результатах АО «Донавтовокзал» опубликованы в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», в 2023 году «Донавтовокзал» планирует реализовать проект реконструкции ростовского транспортно-пересадочного узла в районе ул Сиверса.

Основным активом АО «Донавтовокзал» является автовокзальный комплекс в Ростове-на-Дону (крупнейший автовокзал на юге России). Ранее «Донавтовокзал» входил в финансово-промышленную группу «Донинвест» предпринимателя Михаила Парамонова (самое известное предприятие группы — автомобильный завод ТагАЗ). В настоящее время АО «Донавтовокзал» на 100% принадлежит ООО «Доверие».

Вадим Водолазов