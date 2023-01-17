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В Ростове по концессии построят надземный переход на Привокзальной площади

На площади перед центральным автовокзалом Ростова появится надземный пешеходный переход. Информация об этом содержится в постановлении о заключении концессии на строительство объекта, размещенном на сайте администрации Ростова.

Согласно документу, договор на строительство заключат в 2023 году. По информации из проекта реконструкции автовокзала, сооружение должно соединить вход в автовокзал с многоуровневой парковкой и остановкой автобуса № 3, находящейся рядом с железнодорожным вокзалом.

Проект реконструкции крупного транспортно-пересадочного узла был утвержден в августе 2021 года. Реализует проект «Донавтовокзал». Под проект отводится 7,34 гектара, в том числе общественно-делового назначения — 2,1 гектара, транспортной инфраструктуры — 4,42 гектара. Автовокзал разделят на четыре терминала - A, B, С и D. Реализация реконструкции ростовского автовокзала ведется за счет средств из внебюджетных источников.

Анастасия Назарова

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