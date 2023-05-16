В Свердловской области до 21 мая объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

На территории Свердловской области с 16 по 21 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокого и чрезвычайного класса пожароопасности, сообщил Уральский гидрометцентр.

По данным гидрометцентра, с 17 по 19 мая на территории региона максимальная дневная температура воздуха составит +17 — +22 градуса. Будет переменно облачно и без осадков. Порывы ветра составят от 3 до 9 м/с.

Особый противопожарный режим на территории области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки, до 22 мая продлен запрет на охоту.

Полина Хабарова

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