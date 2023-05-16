Жителей Новороссийска предупредили о тренировке спасателей со средствами задымления в горах

18 мая в горах Новороссийска спасатели проведут штабную тренировку с имитационными средствами задымления. Жителей города просят сохранять спокойствие при обнаружении дыма, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба мэрии Новороссийска
«Район проведения мероприятия — Сухумское шоссе, 12 км, лесной массив Маркотхского хребта, Восточный внутригородской район, 400 метров выше автодороги М-4 "Дон" 1533 км»,— уточнили в администрации Новороссийска.
Тренировка пройдет с 08:30 до 12:30. В ней будут участвовать Новороссийское и Геленджикское городские звенья РСЧС Краснодарского края. Мероприятие поводится из-за сильной жары и рисков возникновения опасных явлений, лесных и других природных пожаров.
17 мая плановую проверку готовности локальной системы оповещения проведут в ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Будут включены электрические сирены и громкоговорители.
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