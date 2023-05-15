В Туапсе 17 мая включат электрические сирены и громкоговорители

В Туапсе 17 мая проведут плановую проверку готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Проверка начнется в 10 часов. Будут включены электрические сирены и громкоговорители. Власти района просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

В Анапе, Геленджике и Новороссийске проверка систем оповещения должна была пройти 26 апреля. Однако за два дня до мероприятия его отменили. Причины такого решения не назывались.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram