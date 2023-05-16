Гроза с градом и ветром ожидаются в Самарской области в ближайшие часы

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области во вторник. В ближайшие два часа местами в регионе ожидается гроза с градом. Также северо-восточный ветер усилится до 15-18 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

Непогода сохранится в регионе до конца дня и вечером. В минувший понедельник в регионе уже прошел сильный дождь с градом.

Это привело к тому, что в Богатовском районе затопило целый этаж школы. Ситуацию расследует прокуратура.

Георгий Портнов