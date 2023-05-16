В Самарской области школу на 776 мест затопило после дождя с градом

Частичное подтопление третьего этажа здания Богатовской школы произошло в понедельник, 15 мая. Это случилось после сильного дождя с градом. В связи с этим помещения учреждения были обесточены. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

«Прокурором Богатовского района Александром Коробовым организована проверка соблюдения прав 776 учащихся ГБОУ Богатовская СОШ на безопасные условия, доступность и полноту среднего общего образования»,– говорится в сообщении.

Установлено, что на момент происшествия уроки в школе закончились. Учащихся в здании не было.

В настоящее время администрация учреждения устраняет последствия дождя. Предполагается, что со среды, с 17 мая, учеба продолжится в другом корпусе школы. Ранее самарская школа подверглась проверке прокуратуры из-за жалоб на суп с пауками для детей.

Георгий Портнов