Обзор иностранной прессы: Каковы ожидания Запада от выборов в Турции?

Вашингтон готов работать с любым победителем президентских выборов в Турции, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что президент Джо Байден ждет сотрудничества с новым турецким лидером, кто бы это ни был. Но западная пресса видит в заявлении лукавство: новый срок Эрдогана очень раздражает и США, и Европу. Его победа станет почти катастрофой и для самой Турции, пишут СМИ, зато она выгодна России. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как только стало понятно, что будет второй тур выборов, и у Реджепа Тайипа Эрдогана хорошие шансы на победу, финансовые рынки впали в обморочное состояние, пишет Bloomberg. Основной фондовый индекс Турции рухнул на 9%. Но если граждане Турции проголосуют снова за Реджепа Тайипа Эрдогана, то это станет оправданием его спорных экономических решений и внешнеполитических позиций, отмечает агентство.

Вместе с тем, вероятно, стране придется еще пять лет жить в системе, когда Центробанк отказывается повышать ставку, удерживая ее значительно ниже уровня инфляции. А она уже превышает 40%, уточняет Financial Times.

Лира за последние два года подешевела на 60% к доллару, потребительские цены за это время выросли кратно, добавляет The Wall Street Journal.

Смещение Эрдогана стало бы облегчением для Запада и угрозой для России, пишет The New York Times. Москва рискует потерять важное экономическое и дипломатическое партнерство. Отказавшись поддержать санкции Анкара, подорвала усилия по изоляции Кремля. В то же время спотыкающаяся турецкая экономика в последнее время насыщалась российской нефтью, и это помогает Эрдогану переизбираться на новый срок.

Близость двух стран приводит в ярость некоторых высокопоставленных лиц в Вашингтоне. The New York Times утверждает, что в Конгрессе даже звучало предложение исключить Турцию из НАТО.

Тем не менее шансы на победу Эрдогана высоки, оценивает The Wall Street Journal. И это не связано с электоральной поддержкой. Издание объясняет причины: все последние месяцы перед выборами Анкара преследовала членов прокурдской Народно-демократической партии. Так власть избавилась от конкурента.

Кроме того, была развернута карательная кампания за оскорбление президента и правительства. В прошлом году по таким обвинениям уголовные сроки получили рекордные 17 тыс. человек, заключает издание.

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