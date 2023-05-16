Навигация для флота Segezha Group в Красноярском крае открылась

Объединенный флот ключевых активов Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Красноярском крае – АО «Лесосибирский ЛДК №1» и АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» – произвел спуск на воду судов после зимнего отстоя и ремонта в запланированные сроки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Десять барж, 23 буксира, один плавкран, 19 катеров КС, грузовой теплоход-такелажница и сухогруз прошли текущий ремонт. Экипажи судов полностью укомплектованы, проверена работа радионавигационного оборудования, систем и механизмов на швартовных и ходовых испытаниях, проведены необходимые осмотры комиссией судовладельца и надзорными органами.

«В прошлом году мы объединили два флота крупнейших комбинатов, благодаря чему имеем возможность в большей степени самостоятельно выводить весь объем заготовленного круглого леса по ангарскому направлению. В навигацию этого года для обеспечения сырьем двух комбинатов работает 55 судов и 156 единиц штатного состава объединенного флота», – прокомментировал генеральный директор АО «Лесосибирский ЛДК №1» Евгений Гавренев.

Всего в навигационный период комбинаты готовятся получить по воде от объединенного филиала по лесным ресурсам 1,5 млн м3 круглого леса. Транспортируют пиловочник баржами и плотами с мая до конца сентября.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»