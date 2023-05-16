Наталья Котова предложила компании «Мистраль» отремонтировать улицы в Колхозном поселке

Администрация Челябинска организовала и провела встречу жителей Колхозного поселка, недовольных строительством офисного центра компании «Красное & Белое», с представителями компании «Мистраль», инициировавшей проект. Глава города Наталья Котова предложила бизнесменам поучаствовать в решении проблем поселка, сообщает пресс-служба мэрии.

«Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение. Естественно, что после завершения строительства здания также нужно восстановить все нарушенное благоустройство», - подчеркнула Наталья Котова.

Жители поселка Колхозный больше всего опасаются, что здание станет не офисным, а складским, и по частному сектору будут ездить грузовики. Представители «Мистраля» заверили, что этот участок абсолютно не подходит под складские помещения ни по площади, ни по подъездным путям. Также на встрече горожанам рассказали, что проект предусматривает создание зеленой буферной зоны возле семиэтажного офисного здания. Кроме того, планируется благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организация парковочного пространства для посетителей офиса. Инициаторы проекта провели экспертизы шумов и инсоляции, установившие, что негативное воздействие на жилые дома объект не окажет. Представители «Мистраля» заверили мэра и горожан, что в интересах компании создание максимально комфортных условий на территории, где расположится офисный центр. «Можно видеть по нашим имеющимся офисным объектам, что мы создаем вокруг них достойные условия и сами осуществляем тотальный контроль за их содержанием»,– сказали инициаторы проекта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 мая состоятся повторные публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для возведения офиса компании «Красное & Белое». Инициатором выступает ООО «Мистраль», принадлежащее основателю алкогольного ритейлера Сергею Студенникову. В первый раз проект сняли с рассмотрения из-за нарушения процедуры слушаний – проект не был выставлен заранее в Доме архитектора.

Здание общей площадью до 3 тыс. кв. м с наземной парковкой на 156 мест планируется построить на участке в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Земля находится в собственности компании «Мистраль».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте