Проект офисного центра компании «Красное & Белое» вновь вынесли на публичные слушания

Администрация Челябинска назначила повторные публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории для строительства офисного центра компании «Мистраль» основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова. Соответствующее постановление главы Натальи Котовой опубликовано на официальном сайте мэрии.

Публичные слушания должны состояться 18 мая. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», впервые документацию пытались рассмотреть в марте. Однако вопрос сняли, так как проект планировки и межевания территории не был выставлен в Доме архитектора. Из-за нарушения процедуры публичных слушаний мэрия отказа в утверждении проекта и отправила его на доработку.

ООО «Мистраль» планирует построить семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест на северо-западе Челябинска – в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Общая площадь здания, согласно проекту, составит до 3 тыс. кв. м. Площадь застройки превысит 1,4 га.