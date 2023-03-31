Утверждена концепция развития Мастрюковских озер

Модернизация инфраструктуры поляны на Мастрюковских озерах в Самарской области, где проводится всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина, стартует в текущем году. Об этом стало известно на заседании оргкомитета фестиваля.

Ранее была разработана концепция развития территории фестивальной поляны. Архитекторы подготовили мастер-план единого пространства площадки и презентовали его на зимнем Грушинском фестивале. Фестивальная поляна будет оформлена в едином стиле с добавлением элементов плавных, линий и форм.

В рамках работы по развитию инфраструктуры территории Мастрюковских озер в текущем году будет капитально отремонтирована тропа от железнодорожной платформы Валерия Грушина до лестницы. На ней появится деревянная обшивка и ограждение с подсветкой, включающейся при движении. В итоге концепция развития фестивальной поляны была утверждена.

Как прошел Грушинский фестиваль в 2022 году – в фотогалерее «Ъ-Волга» «Остатки былой Груши».

Георгий Портнов