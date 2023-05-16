Власти Иркутской области планируют ввести обязательную регистрацию домашних животных

Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин во время прямой трансляции в социальных сетях сообщил, что в регионе могут ввести обязательную регистрацию домашних животных. По его словам, поправки в федеральный «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) предусматривают право субъекта самостоятельно устанавливать правила по содержанию и выгулу домашних животных. Документ может быть принят в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

«Правовой акт подготовлен и проходит согласование в исполнительных органах власти, он достаточно сложный и требует проработки. В частности предлагаем ввести в требования и обязанности владельцев домашних животных регистрировать питомцев, также в документе разработаны требования по стерилизации животных», - сказал Иван Лобыцин.

После принятия постановления планируется ввести административную ответственность для жителей за нарушение новых требований, отметил руководитель службы ветеринарии.

Ранее Алтайские депутаты предложили на законодательном уровне умерщвлять безнадзорных животных при защите жизни и здоровья. Соответствующий документ с поправками они направили в Госдуму.

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Лолита Белова