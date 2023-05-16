Renault анонсировал гибридный купе-кроссовер Rafale

Компания Renault анонсировала новую модель — купе-кроссовер Rafale, который станет флагманом бренда.

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Фото: Renault Renault Rafale

Фото: Renault

Автомобиль будет построен на платформе CMF-CD и получит бензо-электрическую силовую установку семейства E-Tech. Никакой другой информации о новинке, кроме того, что она будет создана для сегмента D.

Купе-кроссовер назван в честь самолета Rafale, созданного в начале 1930-х годов компанией Caudron-Renault. Сам одноместный самолет C460 в 1934 году получил имя в честь ветра.

Премьера Renault Rafale состоится 18 июня 2023 года на авиасалоне в Ле-Бурже.

Максим Вершинин

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