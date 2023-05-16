На ремонт фасада «Торатау» в Уфе выделят до 1,5 млн рублей

ГБУ «Конгресс-холл Торатау» выбрало подрядчика для ремонта фасада своего здания на улице Заки Валиди в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Альбит». Работы будут выполнены за начальную стоимость контракта — 1,5 млн руб.

Согласно технической документации, на фасаде здания имеется, в частности, разбитое окно, а его лестница — многочисленные трещины и неровности. Работы должны быть выполнены до 10 июня.

ООО «Альбит», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2018 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцем строительной компании является Павел Ворфоломеев. Выручка компании в 2021 году составила 117,5 млн руб., чистая прибыль — 1,14 млн руб. Компания, в частности, занимается реконструкцией сада Аксакова в Уфе, ранее устанавливала стелу «Уфа – город трудовой доблести» и так далее.

Венера Хисамова

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