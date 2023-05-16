Москвичи подогревают спрос и воду

Москвичи подготовились к отключению горячей воды заранее — еще в апреле жители столицы купили столько же нагревателей, сколько в мае прошлого года, рассказали “Ъ FM” в Ozon. В Wildberries отметили, что продажи техники за первые две недели этого месяца выросли в три раза год к году. По данным маркетплейса, наибольшей популярностью пользуются модели объемом 40-50 л и стоимостью около 6-7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на водонагреватели стабильно растет, и по сравнению с началом прошлого года увеличился почти в два раза, сообщили в пресс-службе Ozon:

«Пик продаж в столице ежегодно приходится на период профилактики системы отопления с мая по июль. Так, например, в прошлом году в мае было продано в 2,1 раза больше водонагревателей, чем в апреле. В 2023-м средняя цена одного водонагревателя составил 4,93 тыс. руб.

В целом отмечается постоянно растущий интерес к такой технике, что может быть связано с ростом индивидуального жилищного строительства после пандемии.

К примеру, в 2022 году купили в два раза больше такого оборудования, чем в 2021-м. А по результатам четырех месяцев этого года динамика составила 86% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Отметим, что Москва и Подмосковье традиционно входит в топ регионов по спросу на водонагреватели».

Плановое отключение горячей воды в столице началось 15 мая. График проведения работ в конкретных домах доступен на портале Mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

По просьбе “Ъ FM” представитель пресс-службы компании «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров рассказал, какие модели водонагревателей наиболее популярны у россиян:

«Сейчас у нас представлено порядка 1 тыс. моделей такой техники. Цены сопоставимы с прошлогодними. В число наиболее популярных брендов входят Haier, Electrolux, Zanussi и Ariston. Из нового в ассортименте стоит отметить продукцию от узбекского Artel, также в ближайшее время появятся решения от Philips.

Самые востребованные электрические водонагреватели — это накопительные и проточные. Первые наиболее широко представлены, так как они более экономные. По мере расхода воды она автоматически доливается в резервуар и тоже нагревается. Бойлера на 50-80 л хватит для небольшой семьи до трех человек. Для одного или двух жильцов может быть достаточно объема на 10 л или 30 л.

Проточные водонагреватели чуть дешевле и компактнее, они начинают работать при включении крана и подогревают проходящую через него воду. Подходит такая техника больше для небольших квартир. Установить ее можно на стене, под раковиной или в другом незаметном месте. Чаще всего нагреватели выполнены в виде бака, но есть варианты на кран или с насадкой душ. Проточные приборы также можно назвать самым популярным решением для дачи».

За первую неделю мая спрос на обогреватели вырос в четыре раза, сообщило РИА «Новости». В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» отметили, что на фоне похолодания москвичи стали гораздо чаще интересоваться тепловыми пушками, спрос на них вырос на 222%.

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Даниил Бабкин