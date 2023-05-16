Строительство МСЗ под Казань отложили на неопределенный срок

В данный момент возведение мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью отложили на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В настоящее время ТКО вывозят на полигон на улице Химическая.

С чем связано перенос сроков строительства, не уточняется. Однако ранее власти Татарстана отмечали, что возведение завода откладывается из-за санкций, поскольку на фоне политической ситуации возникли трудности с поставкой иностранного оборудования, при этом альтернативные варианты обойдутся слишком дорого.

Напомним, ранее сроки ввода в эксплуатацию МСЗ перенесли на конец 2024 года.

"Ъ-Казань"