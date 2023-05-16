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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 32

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как отечественные косметические компании осваивают иностранные рынки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российская косметика постепенно, шаг за шагом выходит на китайский рынок. Экспансия отечественных компаний началась еще в 2017 году. С того времени и до 2021-го объем поставок увеличился практически втрое, до $8 млн. В последние полтора года из-за переориентации на новые рынки объемы продаж в Китай дополнительно возросли. И это с учетом того, что в результате санкций масштабы производства сократились.

Выжить в этих условиях бизнесу помогает гибкость. Гибкость в ассортименте, рецептурах, вариантах замены сырья и ценовой политике, поясняет председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова:«Наша отрасль действительно одна из первых достаточно быстро сориентировалась в условиях санкций. С уходом крупных западных игроков открылись новые ниши, которые предприятия пытаются заполнить. У нас всегда была иллюзия, что российская косметика мало вывозится за рубеж. На самом деле активно очень работали и поставляли косметику в страны Юго-Восточной Азии. Сейчас, конечно же, экспорт в Китай возрос. Запрос от китайского потребителя на российскую косметику велик. Там считается, что у нас она экологически чистая, натуральная, и русская косметика воспринимается как желанная».

Впрочем, участники отрасли признают: компаниям еще предстоит сформировать положительный имидж российской продукции. При этом ощутимую помощь при выходе на внешние рынки бизнесу предоставляет цифровая платформа «Мой экспорт», созданная благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Она позволяет компаниям в режиме «одного окна» оформлять все необходимые разрешающие документы, получать консультации, упрощает взаимодействие с регуляторами, а также дает возможность подать заявку на получение финансовой помощи.

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