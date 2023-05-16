Власти Ростова не нашли концессионеров для городских парков

Парки Ростова-на-Дону не удалось передать в концессию частным инвесторам, сообщает РБК Ростов со ссылкой на чиновников администрации города.

Ранее сообщалось, что в концессию может быть сдан центральный парк им. Горького, а также парк им. Островского, участок в районе Ореховой рощи, прогулочная зона у Темерника и пр.

Идею передать ростовские парки в концессию еще в 2015 году предлагал бывший глава администрации города Сергеей Горбань. Тогда предполагалось, что инвесторы будут благоустраивать мест отдыха в обмен на право вести на их территории предпринимательскую деятельность. В частные руки были переданы парк Плевен и парк имени Октябрьской Революции.

Кристина Федичкина