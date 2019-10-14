Власти Ростова планируют передавать городские парки в концессию

Парки и новые пешеходные зоны Ростова власти планируют передавать в концессию, сообщает Donnews со ссылкой на заместителя главы администрации города по экономике Светлану Камбулову.

«Средства бюджета ограничены и для решения глобальных задач необходимо привлекать сторонние средства. Концессия нужна во всех сферах и в ЖКХ, и в транспорте, и в благоустройстве территорий. Но надо помнить, что каждый договор должен быть очень индивидуальным», — передает издание слова госпожи Камбуловой.

Уже появился инвестор, желающий взять в концессию или на условиях ГЧП участок Ореховой рощи. Возможна также передача инвесторам участков в районе прогулочной зоны у Темерника.

Ранее идею передать парки в концессию еще в 2015 году предлагал бывший сити-менеджер Ростова Сергеей Горбань. Тогда предполагалось, что инвесторы будут благоустраивать мест отдыха в обмен на право вести на их территории предпринимательскую деятельность. В частные руки были переданы парк Плевен и парк имени Октябрьской Революции и было предложено страховать концессионные соглашения с инвесторами. Но масштабного развития идея не получила, так как появилась программа по формированию комфортной городской среды, а вместе с ней — средства на благоустройство. Тогда было принято решение исключить зоны отдыха из перечня объектов, подходящих для сдачи в концессию.

Дарья Голякова