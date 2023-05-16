Vodafone отчитался за год и предупредил о сокращении 11 тыс. сотрудников

По итогам 2022–2023 финансового года один из крупнейших операторов сотовой связи Vodafone Group сообщил о незначительном росте большинства показателей. Так, выручка выросла на 0,3% и составила €45,7 млрд, что обусловлено слабыми показателями европейского подразделения и негативными последствиями изменений курсов валют. Скорректированный показатель EBITDA упал на 1,3%, до €14,7 млрд, рентабельность по EBITDA также упала — на 1,4%, до 32,1%. Операционная прибыль выросла на 145,9%, до €14,4 млрд, но это в основном за счет продажи подразделения Vantage Towers. Чистый долг Vodafone Group сократился на 19,7%, до €33,4 млрд.

Комментируя результаты компании, назначенная в прошлом месяце генеральным директором Vodafone Group Маргерит Делла Валле заявила: «Наши результаты недостаточно хороши. Чтобы устойчиво давать хорошие результаты, Vodafone должен измениться». В числе приоритетных задач на ближайшее время госпожа Делла Валле называла «клиентов, простоту и рост». В частности, сообщила она, в ближайшие три года будут сокращены 11 тыс. сотрудников. Это около 10% от общего числа сотрудников Vodafone Group, которая владеет сетями сотовой связи более чем в 20 странах, является партнером в сетях еще более чем в 45 странах, а также предоставляет телекоммуникационные и IT-услуги клиентам в 150 странах мира. Сейчас компания находится на завершающей стадии слияния с британским оператором сотовой связи Three UK, в результате которого образуется крупнейший в Великобритании оператор.

Между тем в последние годы акции Vodafone Group стабильно падают, в декабре 2022 года они достигли почти 20-летнего минимума. На публикацию сегодняшней отчетности акции на Лондонской бирже реагируют падением на 4,2%.

Алена Миклашевская