На Кубани количество заразившихся корью выросло до 33

Количество заболевших корью в Краснодарском крае выросло до 33. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Лидером по количеству инфицированных остается Краснодар. Также в тройку городов по заболеваемости входят Сочи и Анапа.

В середине февраля на Кубани было зафиксировано 12 заболевших корью. Через месяц их количество увеличилось уже до 19. В конце апреля в регионе был уже 31 заразившийся.

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с очень высоким уровнем заразности. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, а также характерной пятнистой сыпью на коже.

Татьяна Ручкина

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