Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода прекратить сброс неочищенных сточных вод в Оку

Нижегородский районный суд обязал администрацию Нижнего Новгорода прекратить сбрасывать неочищенные сточные воды в водоохраной зоне Оки в Автозаводском районе. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы ведомства выявили нарушения в июле 2020 года. Тогда было установлено, что сточные воды сливались через автозаводский обводной канал около улицы Фучика, 100. Анализ проб показал, что в воде в несколько раз превышена допустимая концентрация по ряду загрязняющих веществ: в 80 раз по меди, в 19 раз по цинку, в 4,6 раза по нефтепродуктам.

В феврале 2021 года суд взыскал с администрации района 100 тыс. руб. за загрязнение Оки и обязал ее устранить нарушения до 1 июня 2021 года, однако этого не произошло. В декабре 2021 года орган местного самоуправления оштрафовали еще на 10 тыс. руб. за неисполнение требований.

Однако после этого сброс не прекратился, Росприроднадзор фиксировал нарушения и в 2022 году. В качестве ответчика к делу привлекли нижегородскую мэрию. Суд признал незаконным бездействие городской администрации, которая не организовала очистку дождевых и талых вод, сбрасываемых в Оку. Мэрия должна устранить нарушения в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Елена Ковалева