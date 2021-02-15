Администрацию Автозаводского района оштрафовали за сброс сточных вод у Оки

Администрация Автозаводского района оштрафована на 100 тыс. руб. за сброс сточных вод в водоохраной зоне Оки. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

О нарушении стало известно в июле 2020 года. Тогда было установлено, что стоки из железобетонного коллектора в районе улицы Фучика сливались на землю и попадали в реку. Этот коллектор является автозаводским обводным каналом, по которому отводятся дождевые и талые воды с территории района. Локальных очистных сооружений на нем нет, в пробах сточных вод выявили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так как канал, ливневые и дождевые канализации на территории района находятся в пользовании местной администрации, именно она отвечает за соблюдение норм при использовании объекта.

Росприроднадзор назначил администрации Автозаводского района штраф в размере 200 тыс. руб. по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на водоохранной зоне водного объекта»). Администрация пыталась оспорить постановление о привлечении к ответственности в Канавинском райсуде. Суд поддержал позицию Росприроднадзора, но снизил размер штрафа до 100 тыс. руб.

Анастасия Еремина