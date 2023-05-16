МЧС: в Екатеринбурге выявили несколько случаев умышленных поджогов, из-за которых произошли лесные пожары

Свердловское МЧС выявило несколько случаев умышленных поджогов в Екатеринбурге, из-за которых произошли лесные пожары. Об этом екатеринбургским депутатам рассказал замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

«На сегодня в органах дознания было зарегистрировано 18 лесных пожаров, 12 материалов доследственных проверок было передано в отделы полиции в связи с тем, что это были поджоги. Среди этих 12 случаев было выявлено несколько фактов умышленных поджогов — не обязательно для причинения ущерба государству или городу, возможно, в некоторых случаях люди хотели очистить какой-то участок от травы, но все же это были умышленные действия»,— рассказал Павел Пенягин.

Напомним, в Свердловской области несколько недель действуют лесные пожары. Отметим, что министр МЧС России Александр Куренков сегодня работает в Свердловской области. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они посетят пострадавшие от пожаров поселки Таежный и Сосьва.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте