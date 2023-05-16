В Петербурге за счет федеральных средств создадут дополнительные 28 тыс. мест в школах

Санкт-Петербург до 2024 года получит дополнительное федеральное финансирование на создание более 28 тыс. дополнительных мест в новых школах города. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«В общеобразовательных организациях, запланированных к открытию в 2022-2024 годах, количество дополнительных мест составит 28045, в том числе 6260 мест в 2022 году, 6875 мест в 2023 году, 14910 в 2024 году»,— говорится в сообщении.

Всего в ближайшие два года в Петербурге планируется открыть 27 новых школ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове открылся детский сад с бассейном.

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