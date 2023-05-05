На Васильевском острове открылся детский сад с бассейном

В исторической части Васильевского острова, на 25-й линии, открылся новый детский сад на 220 мест. Строительством учреждения занималась компания Setl Group, сообщили 5 мая в пресс-службе Смольного.

В новом детском саду открылся бассейн, комнаты для игр и обучающих занятий, залы для групповых занятий физкультурой и музыкой, а также площадки для игр на свежем воздухе и занятий спортом. Как отметил губернатор Александр Беглов, который посетил открытие учреждения, в саду появилась соляная комната для укрепления иммунитета воспитанников. В него будут ходить дети в возрасте от года до семи лет.

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