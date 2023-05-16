Прокуратура обжаловала приговор директору набережночелнинского кладбища

В Набережных Челнах прокуратура обжаловала приговор директору городского кладбища Ришату Шайхулову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Ришата Шайхулова приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Установлено, что он решил монополизировать рынок ритуальных услуг в городе, убеждая отказываться от услуг клиентов, которые обращались за услугами по копке могилы к предпринимателю Евгению Ядовину, Вместо этого он советовал гражданам подписывать договор с компаниями «Ритуал-НЧ» и «Мемориал-НЧ», которые были подконтрольны ему. Цена услуг при этом у него была вдвое выше.

Еще по двум статьям его оправдали. Речь идет о незаконном обороте спецсредств и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Прокуратура посчитала приговор Ришату Шайхулову слишком мягким. Кроме того, она не согласилась с оправданием осужденного по двум эпизодам.

"Ъ-Казань"