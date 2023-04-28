Директора набережночелнинского кладбища осудили на 2,5 года условно

В Набережных Челнах начальнику кладбища Ришату Шайхулову дали два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте суда.

Установлено, что господин Шайхулов решил монополизировать рынок ритуальных услуг в городе. Он убеждал отказываться от услуг клиентов, которые обращались за услугами по копке могилы к предпринимателю Евгению Ядовину, Вместо этого он советовал гражданам подписывать договор с компаниями «Ритуал-НЧ» и «Мемориал-НЧ», которые были подконтрольны ему. Цена услуг при этом у него была вдвое выше.

При этом Ришата Шайхулова оправдали по делу о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Это произошло в связи с отсутствием состава преступлений. А его вина по ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») была доказана. Но из-за истечения срока давности его от наказания освободили.

"Ъ-Казань"