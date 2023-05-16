В центре Ярославля с 17 мая хотят начать ремонт фасадов

Мэр Ярославля Артем Молчанов дал неделю на осуществление ремонта фасадов в центре города. Об этом градоначальник заявил на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад дома в центре Ярославля

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фасад дома в центре Ярославля

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» о необходимости провести работу с собственниками и отремонтировать фасады зданий, которые им принадлежат, объявил губернатор Михаил Евраев. Как выполняется поручение главы региона, обсудили на общегородском совещании в мэрии.

«По федеральным учреждениям контакт есть. Определяем сметы, определяем подрядную организацию. В принципе ничего не мешает завтра начать эту работу. У нас неделя практически для того, чтобы все это сделать»,— заявил на общегородском совещании Артем Молчанов.

Планируется, что проводить работы будет АО «Ярославльзаказчик», единственным акционерам которого является мэрия Ярославля. Объем необходимых для ремонтов финансовых средств будет определен 16 мая.

«Вчера мы сделали обход, сняли объемы по необходимым выполненным работам. На сегодняшний день составлена смета, она на проверке. «Ярославльзаказчик» готов выполнить. Сметы мы его также направили. И сегодня после того, как мы подтвердим сумму, мы с ним проговорим, чтобы он выполнил эти работы»,— сказал заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Андрей Иванов