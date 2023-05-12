Губернатор потребовал привести в порядок фасады в центре Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе очередного обхода центра Ярославля с мэром Артемом Молчановым отметил неудовлетворительное состояние ряда фасадов и внутриквартальных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Мы вместе с муниципальными администрациями начали серьезную, большую работу, чтобы наш регион и столица Золотого кольца выглядели достойно. И в первую очередь не для туристов, а для самих жителей, чтобы всем нам было комфортно. Задача — сделать так, чтобы все собственники приводили в достойный вид свои территории и объекты — и частные, и муниципальные, и региональные, и федеральные. Чтобы было красиво и чисто. Рассчитываю, что у нас подавляющее большинство людей заинтересованы в том, чтобы был порядок»,— сказал Михаил Евраев.

По словам Михаила Евраева, во многих случаях нужны незначительные финансовые и трудовые затраты, чтобы содержать здания в порядке.

«После зимы у нас огромное количество зданий, где обновить необходимо только нижнюю часть фасада. Для этого не требуется оформлять документацию, проходить экспертизу — нужно просто взять ведро с краской. Сейчас по каждому собственнику, по каждому зданию, по каждому кафе, ресторану, отелю будут идти контрольные мероприятия с привлечением всех федеральных, областных и муниципальных структур со всеми вытекающими последствиями. В любом случае добьемся того, чтобы у нас в области был порядок с фасадами, благоустройством, с зелеными насаждениями, чтобы никто не расклеивал в незаконных местах свои объявления, не парковался на тротуарах. Для этого будем использовать в том числе информацию с камер наружного наблюдения и привлекать нарушителей к административной ответственности»,— сказал губернатор.

В обходе приняли участие представители областных и муниципальных административно-технических инспекций, а также сотрудники профильных департаментов.

Отдельное внимание губернатор обратил на состояние фасада здания военного госпиталя в Ярославле. Михаил Евраев поручил заместителю председателя правительства области Денису Хохрякову провести переговоры с Минобороны, чтобы привести здание в порядок.

Антон Голицын