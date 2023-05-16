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Коммерсантъ FM
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Всероссийский союз страховщиков рассказал о покрытии ущерба при атаках дронов

В базовые страховые полисы включены риски от падения беспилотников, их частей или грузов, рассказал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В то же время в выплате страхового возмещения могут отказать, если падение дрона произошло вследствие военных действий.

Представитель ВСС уточнил, что если имущество гражданина застраховано от «падения на застрахованное имущество летательных аппаратов и/или их частей», то падение беспилотника будет являться страховым случаем. Однако в соответствии со ст. 964 ГК РФ (основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения) страховщик освобождается от выплаты возмещения, когда страховой случай наступил по причине:

  • воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
  • военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
  • гражданской войны, народных волнений или забастовок.

Представитель ВСС уточнил, что, падение беспилотника, его частей или перевозимых им грузов, произошедшее в результате военных действий, будет признано страховым случаем только в том случае, если у страхователя заключен договор с покрытием риска «падения летательных аппаратов и их частей» при наличии расширения страхования на военные риски. По умолчанию такое расширение в договоре не предусмотрено, подчеркнул он.

После начала военной операции России на Украине российские власти регулярно сообщают об атаках беспилотных летательных аппаратов. В частности, 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что ночью два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента. После этого в 40 российских регионах ввели запрет на полеты беспилотников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Милена Костерева

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