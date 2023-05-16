Пермяки в этом году стали чаще ходить в кафе и рестораны

С января по апрель этого года в кафе и ресторанах крупных городов Прикамья на 1% выросло количество заказов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как рассказал «Ъ-Прикамье» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, средний чек в пермских заведениях общепита за этот период увеличился на 10%, а выручка — на 11%. За 2022 год число заказов в региональном общепите сократилось на 6% по сравнению с 2021 годом, средний чек вырос сразу на 17%, а выручка — на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Незначительный рост количества заказов в заведениях за январь — апрель 2023 года господин Васильев связывает с тем, что на вторую половину этого периода пришлась низкая потребительская активность населения. Граждане стремились экономить средства на фоне появившихся экономических рисков, все это отразилось и на отрасли общественного питания. «В целом же сейчас показатели отрасли после снижения в прошлом году остаются стабильными, что также можно рассматривать в качестве положительного аспекта»,— полагает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в минувшем году многие пермские заведения общепита увеличили выручку, но сократили прибыль. Если одни кафе и рестораны сократили годовую прибыль в пределах 10%, то другие снизили этот показатель более значительно — от 30 до 80%. В качестве основных причин этого рестораторы называли дефицит некоторых продуктов, серьезный рост цен на них и падение посещаемости после объявления частичной мобилизации.