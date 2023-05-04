Тоска кабацкая

В минувшем году многие заведения пермского общепита увеличили выручку и сократили прибыль, свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Если одни кафе и рестораны сократили годовую прибыль в пределах 10%, то другие снизили этот показатель более значительно — от 30 до 80%. В качестве основных причин этого рестораторы называют серьезный рост цен на продукты, который продолжается и сейчас. Дефицит некоторых продуктов, падение посещаемости после объявления частичной мобилизации также повлияли на ухудшение финансовых показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермские заведения общепита отчитались о финансовых итогах за минувший год. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», многие кафе и рестораны города увеличили выручку, но снизили чистую прибыль. Примечательно, что ни одно из заведений, показатели которых изучил «Ъ-Прикамье», не ушло «в минус». Так, некоторые организации из холдинга «Национальная кухня» Олега Полякова («Хуторок», «Компот», «Пельменная», Porta, «MaoTao» и другие) повысили выручку, но сократили прибыль: например, выручка ООО «Пятый элемент» поднялась на 2,2% (до 69,1 млн руб.), а прибыль упала на 64,2% (до 7,3 млн руб.). ООО «Вангог» повысило выручку на 5,1% (до 91,2 млн руб.) и на 34,3% снизило прибыль (до 16,3 млн руб.).

ООО «Ресторан Халва» из группы Restunion на 31,3% нарастило выручку (до 60,6 млн руб.) и на 15,8% уменьшило прибыль (2,2 млн руб.). ООО «Слоуфуд», управляющее рестораном «Улитка», увеличило выручку на 9,2% (до 50,5 млн руб.), но при этом на 86,2% сократило прибыль (до 138 тыс. руб.). ООО «Нолан», управляющее одноименным рестораном, на 17,2% повысило выручку по сравнению с 2021 годом (до 130,3 млн руб.) и на 60,3% — прибыль (до 29,5 млн руб.). ООО «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, ресторанный дом «Дунай», азиатское бистро «Меконг», гриль-таверны «Монтенегро») на 35% сократило выручку (84,9 млн руб.) и на 87,6% — прибыль (1 млн руб.).

Компании из группы «Алендвик» показали разные результаты: ООО «Рот Фуд» нарастило выручку на 58,7% (784,5 млн руб.) и на 8,3% уменьшило прибыль (73,5 млн руб.). ООО «Сити Фуд» увеличило выручку на 4,7% (308 млн руб.) и на 45,5% уменьшило прибыль (32,1 млн руб.). ООО «Рест Фуд» на 34,6% увеличило на 34,6% выручку (802,1 млн руб.) и на 13,4% — прибыль (58,7 млн руб.).

Напомним, что в пандемию коронавируса 2020–2021 годов финансовое состояние пермских кафе и ресторанов значительно ухудшилось: в период самоизоляции 2020 года общепит несколько месяцев простаивал, а потом работал с серьезными ограничениями. В январе — ноябре 2022 года, по данным компании Focus Technologies, в заведениях региона на 7% упало число заказов по сравнению с 2021 годом, а средний чек вырос на 18%. В компании это связывали со сберегательной моделью поведения потребителей на фоне спецоперации и другими кризисными явлениями в экономике. В пермских ресторанах также сообщали о снижении посещаемости после объявления частичной мобилизации.

Владелец ресторана «Одесса» Феликс Садыков рассказал, что в апреле 2022 года заведение повысило стоимость блюд и напитков в меню.

«Мы долгое время боролись с ростом цен и с 2019 года не повышали стоимость блюд и напитков. Но после февраля 2022 года продукты и алкоголь резко подорожали, и “Одесса” работала “в ноль” или в минус, пока в апреле мы все-таки не подняли цены,— пояснил господин Садыков.— После этого прибыль ресторана стала расти».

В сентябре, когда в стране объявили частичную мобилизацию, выручка «Одессы» упала, но затем снова поднялась. По наблюдениям бизнесмена, в 2023 году заведение получает более низкую выручку, чем в 2022-м. Люди стали экономить, объясняет Феликс Садыков.

Ожидания ресторатора от грядущего лета связаны с погодой. Если в конце недели летом наблюдается дождливая и холодная погода, то посещаемость заведений общественного питания повышается, добавляет господин Садыков.

Совладелец и гендиректор ООО «Пермский бар», управляющего баром Etc., Петр Павлов сообщил, что выручка Etc. в 2022 году выросла, а прибыль осталась на уровне предыдущего периода.

«Связано это с тем, что увеличились цены на продукты, появился дефицит продуктов. Из-за лояльности к потребителю мы не можем серьезно поднять цены»,— отметил господин Павлов.

Так, продукты подорожали примерно на 50%, тогда как стоимость блюд в меню бара выросла на 15%. В этом году показатели Etc. аналогичны выручке и прибыли 2022 года. Цены на продукты продолжают расти, наиболее значительно увеличилась стоимость семги (+50%) и мяса (+33%). Также, по словам господина Павлова, подорожали продукты, которые традиционно завозились из-за границы: прошутто, греческие оливки, сыровяленые колбасы и прочее. Посещаемость Etc. была хорошей как в прошлом, так и в этом году. «У нас всегда полная посадка»,— подчеркивает совладелец бара.

Владелец гриль-бара Smoky dog Сергей Клещевников подтвердил тренд на рост выручки и снижение доходности общепита. Себестоимость блюд в заведениях растет гораздо более высокими темпами, чем их обороты. Причины такого тренда — рост цен на продукты, логистику, удорожание коммунальных платежей и других услуг, заметил собеседник.

По словам коммерческого директора ГК «Алендвик» (BRandICE, SFC-Express, «Креп & Суп», Good News и другие) Анны Васильевой, чистая прибыль компании в 2022 году выросла более чем на 10% по сравнению с 2021-м.

«Небольшое отклонение мы отмечаем по нескольким объектам, и в том числе это связано с отменой льготы на аренду помещений после ковидных ограничений,— пояснила госпожа Васильева.— Рост выручки компании связан в первую очередь с ростом трафика и повышением среднего чека. А это, в свою очередь, связано, с общим ростом цен на продукты питания».

Собеседник сообщила о точечной корректировке цен на блюда заведений «Алендвика» и росте посещаемости в кафе группы. Рост трафика Анна Васильева связывает не только с уходом с рынка иностранных операторов общепита, но и с открытыми «Алендвиком» заведениями, реконструкцией существующих кафе и прочими факторами.

Евгения Ахмедова