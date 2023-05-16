Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Бразилии открылся мавзолей Пеле

В городе Сантос 15 мая для посетителей открылся мавзолей, в котором похоронен трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Согласно сайту мемориала, посетить мавзолей Пеле может любой желающий в будние дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 по предварительной записи.

Предыдущая фотография
Мавзолей Пеле

Мавзолей Пеле

Фото: Andre Penner / AP

Мавзолей Пеле

Мавзолей Пеле

Фото: Andre Penner / AP

Мавзолей Пеле

Мавзолей Пеле

Фото: Nelson ALMEIDA / AFP

Фото: Andre Penner / AP

Следующая фотография
1 / 4

Мавзолей Пеле

Фото: Andre Penner / AP

Мавзолей Пеле

Фото: Andre Penner / AP

Мавзолей Пеле

Фото: Nelson ALMEIDA / AFP

Фото: Andre Penner / AP

Позолоченный гроб с телом Пеле установлен в специальном мавзолее на территории выбранного им самим для захоронения мемориала «Вселенский некрополь». Это 32-этажное здание, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кладбище в мире.

Согласно Gazeta Esportiva, площадь мавзолея составляет 200 кв. м. Вход в зеркальный зал украшен флагами Бразилии и футбольного клуба «Сантос», в составе которого Пеле дебютировал в 1956 году. Во входной зоне также установлены две статуи золотого цвета, изображающие Пеле со скрещенными на груди руками и мячом под правой ногой.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный футболист, завоевавший три титула чемпиона мира. Лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии FIFA и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. Пеле умер 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни. С конца 2021 года футболист проходил лечение рака толстой кишки.

Подробнее о значении Пеле для футбола — в материале «Футбол потерял короля».

Милена Костерева

Фотогалерея

Путь к успеху футболиста Пеле

Предыдущая фотография
Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос»

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос»

Фото: AP

«Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока» &lt;br>Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции

«Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока»
Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции

Фото: AP

В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств

В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978)

Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978)

Фото: AP

«Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна»

«Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна»

Фото: AP

Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы

Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы

Фото: AP / File

В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз &lt;br>На фото: с президентом США Ричардом Никсоном

В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз
На фото: с президентом США Ричардом Никсоном

Фото: AP / Henry Burroughs

1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др.

1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др.

Фото: AP / Richard Drew

В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar

В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar

Фото: AP / Ray Stubblebine

«Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать» &lt;br>На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом

«Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать»
На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом

Фото: AP / Claudia Larson

Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей

Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей

Фото: AP / Str/Mattioli

Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись

Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись

Фото: AP / Altamiro Nunes

В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд

В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд

Фото: AP / Roberto Pfeil

«Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными» &lt;br>На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995)

«Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными»
На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995)

Фото: Reuters

«Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею» &lt;br>С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино

«Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею»
С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны

Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны

Фото: AP / Dominic Favre

«В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой» &lt;br>На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом

«В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой»
На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом

Фото: AP / Jason DeCrow

Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут»

Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут»

Фото: AP / Eraldo Peres

В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер

В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер

Фото: AP / Martin Meissner

«Все это практика» &lt;br>Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога» &lt;br>На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона

«Все это практика»
Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога»
На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»&lt;br> Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи

«Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»
Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи

Фото: AP / Eraldo Peres

Следующая фотография
1 / 21

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос»

Фото: AP

«Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока»
Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции

Фото: AP

В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978)

Фото: AP

«Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна»

Фото: AP

Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы

Фото: AP / File

В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз
На фото: с президентом США Ричардом Никсоном

Фото: AP / Henry Burroughs

1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др.

Фото: AP / Richard Drew

В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar

Фото: AP / Ray Stubblebine

«Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать»
На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом

Фото: AP / Claudia Larson

Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей

Фото: AP / Str/Mattioli

Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись

Фото: AP / Altamiro Nunes

В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд

Фото: AP / Roberto Pfeil

«Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными»
На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995)

Фото: Reuters

«Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею»
С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны

Фото: AP / Dominic Favre

«В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой»
На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом

Фото: AP / Jason DeCrow

Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут»

Фото: AP / Eraldo Peres

В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер

Фото: AP / Martin Meissner

«Все это практика»
Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога»
На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»
Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи

Фото: AP / Eraldo Peres

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...