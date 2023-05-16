В Бразилии открылся мавзолей Пеле

В городе Сантос 15 мая для посетителей открылся мавзолей, в котором похоронен трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Согласно сайту мемориала, посетить мавзолей Пеле может любой желающий в будние дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 по предварительной записи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мавзолей Пеле Фото: Andre Penner / AP Мавзолей Пеле Фото: Andre Penner / AP Мавзолей Пеле Фото: Nelson ALMEIDA / AFP Фото: Andre Penner / AP Следующая фотография 1 / 4 Мавзолей Пеле Фото: Andre Penner / AP Мавзолей Пеле Фото: Andre Penner / AP Мавзолей Пеле Фото: Nelson ALMEIDA / AFP Фото: Andre Penner / AP

Позолоченный гроб с телом Пеле установлен в специальном мавзолее на территории выбранного им самим для захоронения мемориала «Вселенский некрополь». Это 32-этажное здание, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кладбище в мире.

Согласно Gazeta Esportiva, площадь мавзолея составляет 200 кв. м. Вход в зеркальный зал украшен флагами Бразилии и футбольного клуба «Сантос», в составе которого Пеле дебютировал в 1956 году. Во входной зоне также установлены две статуи золотого цвета, изображающие Пеле со скрещенными на груди руками и мячом под правой ногой.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный футболист, завоевавший три титула чемпиона мира. Лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии FIFA и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета. Пеле умер 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни. С конца 2021 года футболист проходил лечение рака толстой кишки.

Подробнее о значении Пеле для футбола — в материале «Футбол потерял короля».

Милена Костерева