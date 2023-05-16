«Ведомости»: Росавиация инициировала разработку российского легкого учебного самолета

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев заявил, что ведомство направило Минпромторгу предложение о создании российского легкого учебного самолета. Он рассказал, что учебные центры Росавиации по всей России столкнулись с острой нехваткой таких машин, сообщают «Ведомости».

Господин Израилев поднял эту тему 26 апреля на годовом собрании Союза авиапроизводителей. Он уточнил, что во всех девяти летных училищах Росавиации для обучения пилотов используются иностранные самолеты Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, а также легкие вертолеты Bell и Eurocopter. По его словам, около половины этих машин неисправны, а с поставками комплектующих возникла проблема, особенно тяжело дело обстоит с двигателями.

Он обратил внимание, что из-за этого выпускники Омского летного технического колледжа «выпускаются с огромной задержкой». По мнению Владимира Израилева, сейчас решение проблемы «не просматривается». В связи с этим он опасается, что через какое-то время на магистральных воздушных судах, которые сейчас разрабатывает российская авиационная промышленность, «будет некому летать».

Представитель Росавиации отказался комментировать информацию. Представитель Минпромторга сказал, что разработка проекта легкого учебного самолета находится на начальной стадии, и в ведомство проект пока не направляли.

Лаура Кеффер