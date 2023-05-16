В новой ярославской школе будут изучать БПЛА

В Ярославле МКУ «Агентство по строительству» закупает для новой школы на улице Пашуковской оборудование образовательного аэромодуля изучения технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация размещена в системе «Государственные закупки Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квадрокоптер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Квадрокоптер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Модуль включает в себя гоночный квадрокоптер, пульт, очки для FPV-полета, комплекты запасных моторов и запчастей, дополнительное оборудование. Начальная цена контракта составляет 595 тыс. руб.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в департаменте образования мэрии Ярославля, работа беспилотников изучается на занятиях по робототехнике. Они проходят либо на внеурочной деятельности, либо в рамках программ дополнительного образования.

«Аналогичные модули приобретались в новую школу №91 и в кванториум. Для нас это уже не новшество»,— пояснили в департаменте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство новой школы должно завершиться 30 июня, 1 сентября она должна принять первых учеников.

Антон Голицын