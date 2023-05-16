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Коммерсантъ FM
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В апреле «Казтрансойл» увеличил экспорт нефти в Германию на 150% к марту

Казахстанский оператор магистрального нефтепровода «Казтрансойл» в апреле экспортировал в Германию 50 тыс. т казахстанского топлива по трубопроводу «Транснефти», что на 150% выше, чем в марте, сообщила пресс-служба оператора.

«Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО “Транснефть” по направлению пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию в апреле по сравнению с мартом увеличился на 30 тыс. т, или на 150%, и составил 50 тыс. т»,— говорится в заявлении компании.

Сообщается, что с февраля по апрель «Казтрансойл» в общей сложности экспортировал в Германию 90 тыс. т казахстанской нефти.

Компания напомнила, что в декабре 2022 года направила заявку на транспортировку 1,2 млн т нефти в 2023 году по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» по направлению пункта сдачи топлива «Адамова застава» в рамках соглашения между правительствами Казахстана и РФ, заключенного в июне 2002 года.

«Казтрансойл» подтверждает техническую возможность транспортировки в ФРГ 1,2 млн т нефти, но фактические объемы зависят от заявок нефтяных компаний, подчеркнула пресс-служба.

Казахстан начал поставку нефти транзитом через Россию в направлении пункта сдачи «Адамова застава» в Польше в конце февраля текущего года. Конечной точкой поставки являются нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Shwedt в Германии, которые до конца прошлого года обеспечивались российским сырьем. Но по истечении долгосрочного контракта немецкие потребители отказались от закупок в РФ, заключив контракт на импорт нефти из Казахстана, которая будет поставляться через трубопроводную систему «Дружба».

Эрдни Кагалтынов

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