Сразу пять регионов Черноземья оказались в лидерах РФ по закупкам антигистаминных препаратов

По данным «Ъ», раннее наступление весны без дождей привело в Черноземье к всплеску спроса на препараты от аллергии. В апреле их продажи в целом по РФ выросли более чем на 40% (по сравнению с тем же периодом 2022 года) в денежном выражении, в натуральном — почти на 30%. Причем граждане чаще переходят на более дорогостоящие и современные препараты, отмечают эксперты. В стране объем реализации антигистаминных лекарств за месяц достиг 5,5 млрд руб. или 31,2 млн упаковок, подсчитали в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

Средняя стоимость проданной упаковки за год выросла на 12,7%, до 176,1 руб. По подсчетам ЦРПТ, по числу реализованных упаковок на душу населения, лидирует сегодня Московская область, где на 1 тыс. человек в апреле было продано 304 препарата. Но уже следом за ней идут Орловская (278), Липецкая (266), Курская (265), Воронежская и Тамбовская (по 262) области. Даже в с Санкт-Петербурге на 1 тыс. жителей продавалось 255 упаковок, а в Москве — 226.

Подробнее о тенденции читайте в материале «Ъ» - «Аллергия на экономию».

Владимир Зоркий