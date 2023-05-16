Игорную зону «Сибирская монета» в 2022 году посетили около 200 тыс. человек

По итогам прошлого года игорную зону «Сибирская монета» в Алтайском крае посетили около 180-200 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции руководитель краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. «Динамика положительная из года в год. Учитывая планы инвестора по комплексному развитию бизнеса в игорной зоне, число посетителей будет только расти»,– сказал он, отметив, что концепция, в частности, предусматривает создание на этой территории спа-комплекса, закрытых и открытых бассейнов «и даже горнолыжных трасс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Ранее ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий сообщала, что трафик «Сибирской монеты» в первом квартале 2023 года вырос на 17% – до 23,9 тыс. человек. «Более 70% посетителей – жители ближайших к Алтайскому краю регионов. Однако постепенно растет доля туристов из европейской части страны»,– сказал господин Дешевых.

В настоящее время в «Сибирской монете» работает одно казино Altai Palace, открытое в 2014 году. В 2021 году власти Алтайского края сообщали, что инвестор ООО «Алтай пэлас» инвестирует более 8 млрд руб. в развитие инфраструктуры игорной зоны. «Речь идет о строительстве четырех отелей на 830 мест, казино и два слот-зала и иной туристической инфраструктуры. Концепцией предусмотрено завершение работ к 2025 году»,— говорил тогда глава краевого управления туризма.

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Оксана Павлова