В первом квартале 2023 года трафик алтайской игорной зоны «Сибирская монета» вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС). Поданным ассоциации, игорную зону посетили 23 949 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Рост посещаемости, по мнению генерального директора игорной зоны «Сибирская монета» Дмитрия Белянина, объясняется ростом популярности Алтая у туристов. «Главным фактором, сдерживающим наше развитие, является логистика. Мы удалены от центральных густо населенных регионов, а цены на авиаперелеты трудно назвать демократичными. Однако, несмотря на эти препятствия, мы видим тренд на развитие транспортной инфраструктуры и внутреннего туризма», - отметил он.

В конце 2022 года глава Ассоциации игорного бизнеса России (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов сообщал, что объем инвестиций в отрасль увеличился в 1,5 раза — с 600 млн руб. в 2021 году до 1 млрд руб. в 2022 году, несмотря на западные санкции.

В настоящее время в «Сибирской монете» работает одно казино Altai Palace, открытое в 2014 году.

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Сергей Балин, Анна Егорова