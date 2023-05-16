Руководство Челябинской области планирует восстановить прямое авиасообщение с Астаной

Правительство Челябинской области планирует восстановить прямой авиарейс Челябинск – Астана. Этот вопрос поднял губернатор Алексей Текслер на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, сообщает пресс-служба главы региона.

«Этот рейс действительно важен для обеих сторон, прошу вас оказать содействие в принятии соответствующих решений»,– сказал господин Текслер, поблагодарив Алихана Смаилова за возможность личного диалога.

Встреча с премьер-министром завершила визит делегации Челябинской области в Астану. Стороны обсудили развитие межрегиональной промышленной кооперации, сотрудничество в агропромышленном комплексе, а также вопросы загрузки транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» и усиления сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине феврале этого года авиакомпания Qazaq Air открыла прямой рейс Челябинск – Астана. Полеты планировалось выполнять три раза в неделю. Однако в начале марта рейс отменили.

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