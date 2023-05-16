В Екатеринбурге учителю физкультуры, на уроке которого школьнику выстрелили в глаз из страйкбольного пистолета, сделали выговор

Учителю физкультуры школы №175 Екатеринбурга, на уроке которого семиклассник выстрелил в одноклассника из страйкбольного пистолета, сделали выговор, сообщает портал Е1.ru. Напомним, инцидент произошел 21 апреля. Пострадавшего с урока тогда увезла скорая помощь.

Мэрия сообщила о проведении служебной проверки по факту инцидента. Известно, что страйкбольный пистолет был куплен родителями одного из семиклассников для игры. Учителю физкультуры уже вынесли выговор, а в школе усилили контроль за учащимися на переменах.

Проверку также проводит полиция. Силовики примут решение после того, как будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего школьника.

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